Siri,Di Maio replica a Salvini: con corruzione non ci si tappa bocca

"Con la corruzione non ci si tappa la bocca, si parla e si chiede alle persone di mettersi in panchina". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio replicando a Matteo Salvini. "Il tema è semplice: questa persona poteva fare un passo indietro. E lo faccia prima del Cdm", sottolinea Di Maio ricordando che il M5S ha la maggioranza assoluta in Consiglio. "Ma perché dobbiamo arrivare a questo punto?", chiede il leader M5S.