Siri, Di Maio: "Caso chiuso, non credo che il governo cadrà"

Luigi Di Maio assicura che "il caso Siri è chiuso" e aggiunge che adesso "dobbiamo recuperare". "Spero che non si arrivi a un voto - chiarisce il vicepremier -: ma non credo che sarebbe la fine del governo, non penso che la Lega lo farebbe cadere". Sui litigi con il Carroccio, il leader M5s precisa che "non sono una finta" ma afferma anche: "Quando dobbiamo fare cose importanti, lavoriamo bene".