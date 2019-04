Siri, Buffagni (M5s): "Si parla di corruzione, Salvini non ignori"

Sul caso Siri interviene anche il sottosegretario agli Affari Regionali, Stefano Buffagni (M5s). "L'interesse del Paese deve essere messo sempre al primo posto. Quando si parla di corruzione e soggetti legati a mondi mafiosi, il ministro dell'Interno sono certo non potrà che tenerne conto". "Non si può - avvisa Buffagni - mettere a rischio l'esecutivo sulla corruzione e sulla mafia dove il governo del cambiamento non deve avere tentennamenti"