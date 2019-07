Siri al Viminale, Di Maio ai sindacati: "Se vogliono trattare con un indagato..." | La replica: "Parole inaccettabili"

Cgil, Cisl e Uil hanno sottolineato di essere stati convocati "dal vice presidente del consiglio Matteo Salvini insieme ad altre 40 organizzazioni di rappresentanza in vista della prossima legge di Bilancio, incontro peraltro ampiamente annunciato nei giorni scorsi. Appaiono, quindi, del tutto inaccettabili ed offensive, nei toni e nella sostanza, le osservazioni nei confronti dei sindacati avanzate oggi dal vice premier Di Maio".



Di Maio: "Sindacati contrari al salario minimo e favorevoli come Siri ai privilegi" - L'attacco ai sindacati del ministro dello Sviluppo economico e capo politico del M5s è continuato su Facebook. "Ora ho capito perché alcuni sindacati attaccano la nostra proposta sul salario minimo - ha osservato -. Parlino pure con Siri, parlino pure con chi gli vuole proteggere le pensioni d'oro e i privilegi. Hanno fatto una scelta di campo, la facciamo pure noi! Per quanto mi riguarda, basta recite, pensiamo a governare".



Uil: "Non siamo ancora soddisfatti" - "Ancora non ci ha soddisfatti, occorre approfondire con riunioni tecniche" i temi della prossima manovra, ha commentato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. Quanto alla riforma del sistema, il sindacalista ha ribadito come quel che conta è "abbassare le tasse sui lavoratori e sui pensionati. Se hanno indagati facciano la crisi di governo, e non cerchino scuse per prendersela con i sindacati".