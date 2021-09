Sindaco Torino, Conte: "No condizioni per appoggio M5s a Pd"

IPA

Giuseppe Conte è intervenuto a Torino per sostenere la candidatura a sindaco dell'esponente del M5s, Valentina Sganga. "Se andremo al ballottaggio, come credo, mi auguro che il Pd ci appoggi", ha detto, sottolineando però che "non ci sono le condizioni per poter dire, dopo gli atteggiamenti assunti dal Partito democratico torinese, che noi appoggiamo il Pd a Torino".