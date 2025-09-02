Sindaco ai consiglieri: "Chi vince parla e chi perde sta zitto", scoppia la polemica in Salento

Il video dell'intervento del sindaco in Consiglio comunale è stato diffuso sui social da una consigliera, che ha annunciato di aver denunciato l'accaduto "alle autorità competenti"
Laura Manta, sindaco di Collepasso © Facebook
A Collepasso, in provincia di Lecce, è polemica per le parole del sindaco, Laura Manta, in consiglio comunale. Il passaggio "incriminato" è contenuto in un video diffuso sui social dalla consigliera del M5s Eliana Vantaggiato, che ha annunciato di aver segnalato l'accaduto "alle autorità competenti". Durante la discussione si sente il sindaco dire che "quando diventerete sindaci voi parlerete sempre, oggi il sindaco sono io e parlo io. Cosi funziona. È democrazia. Chi perde sta zitto, chi vince può parlare".
La consigliera comunale che ha diffuso le immagini, e che si è dimessa dal ruolo di assessore nel 2023, spiega sui social che "Sentire un sindaco dichiarare, rivolgendosi all’opposizione, che 'noi siamo la maggioranza e parliamo quanto vogliamo, voi siete in minoranza e dovete tacere: così funziona la democrazia' è stato per me motivo di profondo turbamento, al limite del disgusto". E per questo, dopo aver segnalato il caso, dice di confidare "in un pronto intervento a tutela della democrazia, della legalità e della serenità della comunità".
Sul caso è intervenuto anche il coordinatore M5s per la provincia di Lecce (ed ex senatore) Iunio Valerio Romano, secondo il quale "chi vince governa ma il diritto di opporsi all'azione di governo è inviolabile". Laura Manta è stata eletta sindaco nell'ottobre 2021 a capo della lista civica "Collepasso impegno comune".
