Sindaco ai consiglieri: "Chi vince parla e chi perde sta zitto", scoppia la polemica in Salento

La consigliera comunale che ha diffuso le immagini, e che si è dimessa dal ruolo di assessore nel 2023, spiega sui social che "Sentire un sindaco dichiarare, rivolgendosi all’opposizione, che 'noi siamo la maggioranza e parliamo quanto vogliamo, voi siete in minoranza e dovete tacere: così funziona la democrazia' è stato per me motivo di profondo turbamento, al limite del disgusto". E per questo, dopo aver segnalato il caso, dice di confidare "in un pronto intervento a tutela della democrazia, della legalità e della serenità della comunità".