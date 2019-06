Sindacati: "Lavoro al Sud con Piani di investimento" | Salvini si improvvisa ministro del Lavoro: "A luglio li vedrò"

"Una mobilitazione nazionale unitaria - sostengono le sigle - per rivendicare dal Mezzogiorno la centralità del lavoro come leva per eliminare le profonde disuguaglianze sociali, economiche e territoriali che esistono in Italia". La richiesta al governo è risposte concrete con Piani di investimento.



"C'è un arretramento di tutto il Paese rispetto all'Europa e non solo. Per noi l'Italia va unita e non divisa. Basta con le logiche dell'autonomia differenziata, che aumentano ancora di più le disuguaglianze", ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini a margine del corteo dei sindacati a Reggio Calabria. "C'è bisogno di fare investimenti - ha aggiunto Landini - sia in infrastrutture materiali ma anche in quelle sociali e serve una politica industriale".



Il ministro Lezzi replica: "Landini sul reddito ha preso una cantonata" - "Dispiace rilevare che a Reggio Calabria Maurizio Landini, nel mettere in relazione il reddito di cittadinanza con l'aumento della povertà, abbia preso una grossa cantonata. Premesso che è incomprensibile come il numero uno di un sindacato così rilevante possa schierarsi tanto fermamente contro una misura di civiltà, che aggredisce la povertà assoluta, Landini ha proprio fatto male i conti quando ha affermato infatti che, secondo l'Istat, 'la povertà purtroppo è aumentata'. Peccato che l'ultimo report dell'Istituto. uscito alcuni giorni fa, faccia riferimento all'anno 2018, mentre il reddito di cittadinanza ha preso il via solo quest'anno". Lo afferma in una nota il ministro per il Sud Barbara Lezzi.



"Il contrato alla povertà assoluta e relativa, che si sono acuite nel corso degli anni passati, era e resta una priorità del governo. Centrale in tal senso è l'avvio del reddito di cittadinanza. Ma non solo: stiamo reintroducendo diritti precedentemente persi o indeboliti, attraverso altre misure come il Decreto dignità, la cassa integrazione, il salario minimo. Critiche e rilievi nel merito sono bene accetti, gli attacchi scomposti o fuori luogo sarebbe opportuno evitarli, anche perche' rischiano di confondere le idee a cittadini e lavoratori", ha aggiunto.