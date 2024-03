Silvio Berlusconi, Tajani telefona alla figlia Marina: "Grazie per testamento politico"

Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha voluto ringraziare Marina Berlusconi per aver reso noto il testo dell'ultimo scritto del padre, Silvio Berlusconi, nella prefazione al nuovo libro di Paolo Del Debbio, "In nome della libertà", in uscita il 9 aprile.

"Ho telefonato a Marina Berlusconi ringraziandola a nome di tutta Forza Italia per averci raccontato gli ultimi momenti insieme a suo padre", ha scritto il vicepremier e ministro degli Esteri su X. "Silvio Berlusconi ha reso grande l'Italia, il suo è un testamento politico, le nostre radici del futuro. Per l'Italia, il Paese che amiamo", ha aggiunto Tajani.