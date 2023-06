Silvio Berlusconi, il ricordo dei dipendenti Mediaset: "Rispettava il lavoro di tutti"

Un uomo che rispettava il lavoro di tutti. È il ritratto che emerge, a "Dritto e rovescio", di Silvio Berlusconi, morto quattro giorni fa all'età di 86 anni, dagli aneddoti dei dipendenti Mediaset che ci hanno lavorato assieme.

"Ricordo quando a Milano 2 è arrivato con i suoi collaboratori, mentre la signora delle pulizie stava lavando il pavimento. Ha fermato tutti, aspettato che si asciugasse e poi è passato", ricorda Francesca, truccatrice in azienda dal 1984.

"A me viene in mente la registrazione di un programma. Io, con il cavo in mano, tenevo l'operatore dal corpetto. E, vedendo un'ombra davanti, l'ho spostata. Solo dopo ho realizzato che si trattava di Silvio Berlusconi", le fa eco Pino, ex capo macchinista. "Finita la ripresa, mi giro per andare a scusarmi, ma trovo già lui che mi viene incontro e mi chiede scusa".