Silvio Berlusconi morto, ecco com'è oggi la sua prima casa in via Volturno nel quartiere Isola a Milano

In via Volturno a Milano, nel quartiere Isola, a poche ore dalla scomparsa di Silvio Berlusconi un via vai di curiosi si avvicina al civico 34 per guardare la prima abitazione dell'ex presidente del Consiglio. Qui Berlusconi abitava con la madre Rosa e il fratello Paolo e qui è tornato in occasione del suo ottantesimo compleanno quando sorprese tutti gli inquilini con una visita a sorpresa.

Nel corso di quella visita, il fondatore di Mediaset non se la sentì di salire in casa per non disturbare. Gli bastò presentarsi davanti al palazzo, alzare gli occhi alle finestre e mormorare: "Io abitavo lì. Da bambino dormivo in sala", avevano raccontato i presenti..