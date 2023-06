Silvio Berlusconi morto, Marco Columbro: "Come un fratello maggiore"

Tra i volti storici di Canale 5 Marco Columbro ha ricordato il suo primo incontro con Silvio Berlusconi morto il 12 giugno a 86 anni. "Ho avuto il privilegio di essergli amico, lo considero come un fratello maggiore", dice con voce rotta il presentatore nello studio dello speciale di "Mattino Cinque News". Tra il fondatore di Mediaset e Columbro la conoscenza risale al 1980 agli esordi della rete ammiraglia di Mediaset quando ancora si chiamava Telemilano 58: "Ci siamo visti la prima volta negli studi di Milano 2 mentre faceva la regia ad Augusto Martelli", ricorda.

Poi Marco Columbro, noto all'epoca per aver prestato la voce ai pupazzi in televisione, racconta come Silvio Berlusconi decise di metterlo alla prova: "Ero presuntuoso e lui mi chiese se sapevo fare le voci del tipo simpatico, donnaiolo, aggressivo e perdente". Tra loro fui l'inizio di una lunga amicizia e per Columbro l'ingresso nell'azienda del Biscione con "Five", primo di una serie di show di intrattenimento in quasi vent'anni di carriera fino al 2000.