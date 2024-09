Silvio Berlusconi, emesso francobollo commemorativo nel giorno del suo compleanno

Nella giornata del 29 settembre viene emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Silvio Berlusconi nel giorno del suo compleanno. Ha il valore della tariffa B pari a 1,25€, una tiratura di 350.010 esemplari, ed è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente per Poste Italiane. Sullo sfondo della bandiera dell'Italia e dell'Unione Europea, è raffigurato un ritratto di Silvio Berlusconi, imprenditore, uomo di Stato, quattro volte Presidente del Consiglio dei Ministri. Completano il francobollo le date "1936 - 2023", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".