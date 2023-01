Silvio Berlusconi: senza FI non esisterebbe un centrodestra di governo

Silvio Berlusconi, in un video rivolto agli anziani in vista delle Regionali, torna a ribadire la centralità di Forza Italia nella coalizione di centrodestra.

Il leader di FI sottolinea che la coalizione "che noi abbiamo fatto nascere nel 1994, quasi trent'anni fa, è composta da anime differenti, ma ognuna necessaria per avere un centrodestra vincente sul piano politico e sul piano dei numeri. Noi di Forza Italia nella coalizione rappresentiamo l'anima più indispensabile di tutte, perché non esisterebbe un centrodestra di governo, in un grande paese europeo come l'Italia, senza i liberali, senza i cattolici, senza i garantisti. In una parola, non esiterebbe un centro-destra di governo senza Forza Italia".