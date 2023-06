Silvio Berlusconi, boom sui social: 13 milioni di interazioni in un giorno

La morte di Silvio Berlusconi ha dominato anche i social.

Migliaia i post su Facebook ,Instagram, TikTok. E l'hashtag #SilvioBerlusconi è stato in trending topic su Twitter dal momento della diffusione della notizia. La scomparsa del fondatore di Forza Italia ha occupato le conversazioni degli italiani, e non solo, sui principali social network. Sono oltre 160mila le chat registrate sulla rete (solo italiana), più di 13 milioni di interazioni tra commenti, like, condivisioni e reactions registrati in 24 ore.