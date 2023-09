Sicurezza, Tajani: orgoglioso di un governo che si batte per la legalità

"Da Roma a Napoli, fino a Vibo Valentia. Operazioni all'alba contro la criminalità con uomini e donne della polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, che ringrazio", scrive Tajani. Aggiungendo poi di essere "orgoglioso di questo governo che si batte per la legalità, contro mafia e droga, per restituire ai cittadini territori più sani".

"Maggioranza compatta" Tajani sottolinea quindi che "la maggioranza è compatta, abbiamo una visione comune anche se abbiamo identità diverse. Per quanto riguarda Forza Italia, per noi è fondamentale il lavoro e il potere d'acquisto degli stipendi. Siamo favorevoli al taglio del cuneo fiscale, ad affrontare le pensioni dei pensionati ma anche dei giovani, e la grande questione della sanità sulla quale bisognerà intervenire, servono più mezzi e infermieri e si potrebbe per esempio pensare a una detassazione straordinari di medici e infermieri".

"Gentiloni sia un commissario italiano" Tajani commenta anche la "controversia" sul Patto di Stabilità tra Paolo Gentiloni e Matteo Salvini che ha accusato il commissario europeo di "giocare con la maglietta di un’altra nazionale". "Le critiche a Gentiloni le ha fatte Salvini, io mi auguro che Gentiloni lavori tenendo conto anche di essere il commissario italiano e di avere una visione che non sia quella dei Paesi rigoristi per quanto riguarda la riforma del Patto di stabilità e crescita", ha dichiarato infatti il ministro degli Esteri.

"La Via della Seta non pregiudichi i rapporti" Il ministro parla anche della Via della Seta, "un capitolo della grande strategia di collaborazione con la Cina" con il quale però "i risultati non sono stati positivi per noi". Quindi ora "valuteremo le opinioni del Parlamento e poi si deciderà, ma questo non deve pregiudicare le relazioni" con Pechino. Con la Cina "abbiamo un partenariato strategico avviato nel 2004 da Silvio Berlusconi che ci permette di avere una presenza di tante imprese italiane nel Paese. Vogliamo continuare a lavorare e incrementare il nostro export, qualche risultato è stato già ottenuto nelle riunioni di questi giorni".