Sicurezza nei cantieri, arriva il badge digitale: più controlli e premi alle imprese

Nei cantieri italiani debutta il badge digitale di riconoscimento, uno strumento pensato per rafforzare la sicurezza e la trasparenza nel settore delle costruzioni. La misura, prevista nella bozza del decreto sulla sicurezza sul lavoro che sarà esaminata martedì dal Consiglio dei ministri, introduce un sistema elettronico di identificazione per tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti. Il badge sarà dotato di un codice univoco anti-contraffazione e consentirà di registrare in modo automatico le presenze all’interno dei cantieri. L'obiettivo è garantire controlli più efficaci sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva dei dipendenti. La tessera digitale è già stata sperimentata con successo in alcune aree di Roma, nei cantieri della ricostruzione post-sisma e in Emilia-Romagna, dove ha dimostrato di migliorare la tracciabilità del personale e la gestione delle attività. Il decreto, oltre a introdurre il badge, punta anche a premiare le aziende più virtuose in materia di sicurezza e a potenziare il corpo ispettivo, con l'assunzione di nuovi ispettori del lavoro per intensificare i controlli sul territorio.