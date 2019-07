Sicurezza bis: Camera approva con 322 sì, Fico abbandona l'aula prima del voto

Non è passata inosservata l'assenza di 17 deputati del Movimento 5 stelle al momento del voto finale. Anche il presidente della Camera, Roberto Fico, prima del voto si è allontanato dall'emiciclo. Un solo voto contrario, quello di Doriana Sarli. "In merito alla votazione alla Camera sul decreto sicurezza bis, ad eccezione dell'unico voto contrario della deputata Doriana Sarli, la maggior parte delle altre assenze erano giustificate per motivi di salute e personali - hanno fatto sapere fonti del M5s -. A questi si aggiungono anche i deputati in missione. Peccato che la narrazione di molti media rimane sempre la stessa: tutti contro il Movimento. Nessun problema, ci siamo abituati".



Salvini: "Fico non è d'accordo? Significa stiamo facendo bene" - Commentando l'approvazione del decreto sicurezza bis. il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha lanciato una stoccata al presidente della Camera. "Se Fico non è contento vuol dire che stiamo lavorando bene" ha detto alla festa della Lega Lombarda a Golasecca, in provincia di Varese,