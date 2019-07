Dl Sicurezza, ok ad arresto del capitano di una nave che resiste alle autorità

Se la confisca diventa definitiva, le navi diventano patrimonio dello Stato.



Multe fino a un milione se la nave viola lo stop - Approvato anche l'emendamento della Lega che porta da 150mila euro fino a un milione le multe per le navi che violano il divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane. Nel provvedimento iniziale, che è all'esame delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, il range delle sanzioni era di 10mila-50mila euro.



Di Maio: "Confisca navi Ong che violano leggi grazie a M5s" - Roma, 18 lug. (LaPresse) - "Noi lavoriamo, continuiamo a lavorare e lo dimostrano i fatti: la confisca immediata delle navi delle Ong che violano le nostre leggi speculando sulla pelle dei migranti è nel Decreto Sicurezza Bis, grazie al MoVimento 5 Stelle! E grazie ai due firmatari: Anna Macina, capogruppo in Affari Costituzionali e Devis Dori, capogruppo commissione Giustizia, entrambi alla Camera". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook. "Le Ong, che ogni giorno provocano l'Italia per finire sui giornali insieme ai loro amici del Pd, non potranno piu' tornare in mare a prendersi gioco del nostro Paese", prosegue.