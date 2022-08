Sicilia, M5s: "Il Pd siciliano somiglia sempre di più al Pd nazionale, non va"

Il referente M5s in Sicilia, Nuccio Di Paola, critica i Dem dopo che il gruppo ha depositato il simbolo per le regionali con la scritta "Chinnici presidente".

Nell'ultimo vertice di coalizione, i 5stelle avevano infatti chiesto ai Dem di non inserire nel simbolo il riferimento a Caterina Chinnici per dare il segnale concreto che la candidata a presidente fosse "super partes". "Il Pd siciliano somiglia sempre di più a quello nazionale, così non va", ha affermato Di Paola. "Sono certo che Chinnici a breve risponderà al nostro documento di 9 punti, il problema è il Pd: sta sottovalutando la situazione", ha aggiunto.