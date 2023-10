Sicilia, caldo e paura incendi: Schifani dichiara lo stato di crisi

"La Regione Sicilia richiamerà in servizio gli operai antincendio del Corpo forestale per fronteggiare al meglio le condizioni climatiche straordinarie previste nei prossimi giorni".

Lo annuncia il presidente siciliano Renato Schifani, dopo il via libera della giunta regionale alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale nell'Isola per dieci giorni. Alla base della delibera, la relazione del capo del dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione, Salvo Cocina, che in particolare per giovedì 19 e venerdì 20, prevede forti venti di scirocco e temperature più alte delle medie con punte sui 35 gradi.