Ci vorranno almeno dieci anni per poter scongiurare il rischio siccità. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche per il mare, Nello Musumeci, sottolineando che "è inutile prendere in giro la gente. Quando piove non utilizziamo l'acqua, la facciamo andare via. Ne utilizziamo solo l'11%. Invece, l'acqua va accumulata e conservata per quando manca".