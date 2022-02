Shoah, Segre: "Cose cambiate poco dal giorno mia deportazione"

ansa

"Le cose sono così poco cambiate rispetto al giorno della mia deportazione, che alla mia età mi è stata destinata una scorta da ormai due anni e mezzo". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre al Memoriale della Shoah a Milano, dove ogni anno viene ricordata la deportazione degli ebrei dalla Stazione Centrale del 30 gennaio 1944. "Per più di 20 anni ci siamo incontrati in questo luogo per ricordare il giorno in cui un gruppo di disgraziati colpevoli solo di esser nati, tutti ebrei, partivano per un viaggio di ignota destinazione".