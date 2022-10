Shoah, Meloni ricorda il rastrellamento del Ghetto di Roma: "Furia nazifascista memoria di tutti gli italiani"

Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia. "Quella mattina la vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista : donne, uomini e bambini furono strappati dalla vita, casa per casa. Più di mille persone furono deportate e di loro solo quindici uomini e una donna fecero ritorno. Nessuno dei bambini. Una memoria che sappiamo essere di tutti gli italiani", ha ricordato.

"Un orrore - ha aggiunto - che deve essere da monito perché certe tragedie non accadano più. Una memoria che sappiamo essere di tutti gli italiani, una memoria che serve a costruire gli anticorpi contro l'indifferenza e l'odio. Una memoria per continuare a combattere, in ogni sua forma, l'antisemitismo".

La Russa: "Rastrellamento tra le pagine più buie della storia" -

"Il rastrellamento del ghetto di Roma rappresenta una delle pagine più buie della nostra storia. Quel giorno, oltre mille persone tra donne, uomini e bambini furono strappate ai loro affetti e deportate al campo di sterminio di Auschwitz. Solo 16 di loro fecero ritorno". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "È compito di tutti, a cominciare dalle più alte istituzioni, tramandarne il ricordo affinché in futuro non si ripetano mai più simili tragedie. Alla comunità ebraica, oggi come sempre, la mia sincera vicinanza", ha aggiunto.