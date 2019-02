Sgombero CasaPound, il Mef risponde a Virginia Raggi: "Non è una priorità"

Lo sgombero di CasaPound dal palazzo romano di via Napoleone III non è una priorità. Lo dicono in una nota il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio che a loro rivolta rimandano a una valutazione del Prefetto: uno scaricabarile per arrivare alla medesima conclusione del Viminale, insomma, anche se di fatto il nome di Salvini stavolta non appare. "A questo punto - si legge - l'effettuazione dello sgombero dovrà essere valutato dal Prefetto di Roma, che non lo ritiene prioritario in forza dei criteri stabiliti ad hoc".