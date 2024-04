Mozione di sfiducia a Salvini, Lega: "L'accordo con il partito di Putin non ha più valore"

"La guerra ha totalmente cambiato i giudizi e i rapporti politici con la Russia, che prima dell'invasione era un importante interlocutore di tutti i governi italiani".

Lo scrive la Lega in riferimento alla mozione di sfiducia nei confronti del vicepremier Matteo Salvini, accusato di non aver interrotto gli accordi tra il suo partito e quello del presidente russo Vladimir Putin. "Come già ribadito - sottolinea il Carroccio - i propositi di collaborazione puramente politica del 2017 tra la Lega e Russia Unita non hanno più valore dopo l'invasione dell'Ucraina. Di più. Anche negli anni precedenti non c'erano state iniziative comuni". La mozione di sfiducia verrà votata mercoledì alla Camera.