Sfiducia Conte, la Casellati convoca la Capigruppo del Senato lunedì

Il presidente del Senato Elisabetta Casellati ha convocato la Conferenza dei capigruppo per lunedì 12 agosto alle 16. Sarà proprio la Capigruppo a decidere la data della discussione della mozione di sfiducia al premier presentata dalla Lega, non essendoci, per regolamento, paletti temporali per la calendarizzazione. L'unico limite è che non possano essere discusse prima di tre giorni dalla loro presentazione.