ese in rimonta supera il Parma 3-2

Dopo tre sconfitte consecutive, l’Udinese ottiene i primi tre punti del campionato battendo il Parma per 3-2 alla Dacia Arena. Gli emiliani passano al 26’ con Hernani, ma la reazione è veemente: Samir pareggia due minuti dopo, un’autorete di Iacoponi porta in vantaggio i friulani al 52’. Karamoh segna il 2-2 al 70’ ma Pussetto, entrato nella ripresa per Lasagna, firma il gol della vittoria all’89’ con una conclusione dalla distanza.