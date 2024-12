"Voi rendete più allegro il Quirinale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Colle in occasione del Natale un gruppo di bambine e bambini di case famiglia e giovani pazienti dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Non aspettate me per aprire i doni, apriteli tranquillamente", ha detto il capo dello Stato dopo aver scartato alcuni regali fatti dai minori.