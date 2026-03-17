Unità Nazionale, Mattarella: "Libertà, giustizia e pace guidino istituzioni e società"

"Il 17 marzo è la giornata che rinnova l'appello all'impegno civile. Invito a custodire e attuare, con coerenza e lungimiranza, i principi di libertà, giustizia e pace, su cui si fonda la Repubblica, affinché essi continuino a guidare l'azione delle istituzioni e della società nel perseguimento di una convivenza pacifica, solidale e autenticamente democratica, in Italia e nella comunità internazionale". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della giornata del 17 marzo che "celebra il raggiungimento dell'Unità nazionale".