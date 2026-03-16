Mattarella: "I suicidi in carcere sono una sconfitta per lo Stato"

La polizia penitenziaria è chiamata a svolgere compiti "di grande responsabilità, sovente in condizioni di grande difficoltà, talvolta in difficoltà insostenibili per le condizioni di sovraffollamento, per le condizioni strutturali degli edifici penitenziari non essendo adeguati al compito a cui sono chiamati", ha aggiunto Mattarella. A ciò "si aggiunge carenza di personale e anche la carenza di professionalità, come quelle sanitarie e di formatori che sono essenziali nel mondo carcerario. Vi è una condizione complessiva che richiede a voi - ha sottolineato il capo dello Stato - un impegno particolare, un sovrappiù di impegno".