Senato, nessuna informativa di Meloni in merito al Consiglio Ue sull'Ucraina

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni non verrà in Senato a riferire sul Consiglio straordinario europeo dedicato alla crisi Ucraina. E' quanto emerso nella conferenza dei capigruppo. La decisione è stata attaccata dalle opposizioni che hanno protestato. A cominciare dal presidente dei senatori Pd Francesco Boccia: "Ci dispiace molto. Siamo preoccupati. Sono settimane che chiediamo che venga a riferire in Parlamento, dal caso Almasri al fatto che vengano spiati giornalisti e Ong, ma ha sempre rifiutato". "Il fatto è che la maggioranza è divisa", commenta il capogruppo M5S Stefano Patuanelli.