Senato, Letta: "Una parte dell'opposizione vuole entrare in maggioranza"

"Irresponsabile oltre ogni limite il comportamento di quei senatori che hanno scelto di aiutare dall'esterno una maggioranza già divisa e in difficoltà.

Il voto di oggi al Senato certifica tristemente che una parte dell'opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza". Il segretario Pd Enrico Letta commenta così l'esito della votazione in Senato a favore di Ignazio La Russa, eletto nuovo presidente a Palazzo Madama.