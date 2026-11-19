Nel provvedimento tra le tante norme - che vanno dal sostegno agli alunni con disabilità, contrasto alla dispersione scolastica e al cyberbullismo - ci sono anche quella che dall'anno scolastico 2027/2028 prevedono il tetto del 30% degli alunni di origine straniera nelle classi prime con alcune deroghe e il divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari con il volto coperto. "Questo decreto separa e alza muri, nelle classi nessun bambino è straniero", le parole di Cecilia D'Elia del Pd. Accuse rispedite al mittente dalla senatrice di Fratelli d'Italia Carmela Bucalo che ha anche rivendicato: "FdI ha proposto una soluzione concreta sul caro libri", saremo sempre al fianco delle famiglie".