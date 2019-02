Semplificazioni, Cdm: delega al governo in 10 settori

Riparte quindi il dossier semplificazioni, dopo un primo "stop & go", con un testo approvato in Consiglio dei ministri a dicembre e mai arrivato alle Camere (il ddl fu criticato per il rischio di svuotamento delle prerogative del Parlamento). Se le deleghe saranno approvate dal Parlamento, sarà Palazzo Chigi al centro di un'enorme attività che toccherà temi "pesanti": dall'economia all'edilizia ed energia, fino al diritto civile, con la possibilità di introdurre anche in Italia i patti prematrimoniali e una nuova disciplina delle successioni.



Commissione e cabina di regia a Palazzo Chigi - Con decreto del presidente del Consiglio sarà inoltre istituita una Commissione permanente, composta da esperti e giuristi e con dotazione di 8 milioni l'anno dal 2020, "cui è attribuito il compito di assicurare in concreto l'attuazione delle misure di semplificazione". Il premier Giuseppe Conte presiederà anche un "Comitato interministeriale" per la semplificazione, che sarà coadiuvato da una Cabina di regia istituita sempre a Palazzo Chigi, presieduta dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e nominata dal premier.



Le dieci materie - Il provvedimento è stato spacchettato in dieci diverse deleghe sia per superare i dubbi su un ddl "monstre", sia per consentire ai diversi testi di procedere più speditamente. Con il via libera del Parlamento, l'esecutivo sarà delegato a legiferare in dieci materie: attività economiche e sviluppo, energia e fonti rinnovabili, edilizia e territorio, ambiente, acquisto di beni e servizi della P.a., cittadinanza e innovazione digitale, servizio civile universale e soccorso alpino, prevenzione della corruzione, giustizia tributaria e sistema tributario e contabile dello Stato, tutela della salute.



Ddl delega su patti prematrimoniali - Tra le deleghe c'è anche la riforma del codice dei contratti pubblici, per accelerare i cantieri. Si prevede anche la riorganizzazione di enti offrono servizi per l'impiego e la delega a realizzare un fascicolo elettronico del lavoratore. E, in agricoltura, una stretta contro le frodi alimentari. In edilizia, c'è la delega a deregolamentare e semplificare. E grandi novità anche nel codice civile, con la possibilità per i futuri coniugi di stipulare contratti prematrimoniali e, in materia di successione, la possibilità di trasformare la quota riservata ai legittimari in una quota del valore del patrimonio ereditario e anche di rinunciare all'eredità.