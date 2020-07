Semplificazioni: c'è elenco opere da sbloccare, ma non entra nel decreto

Una lista di opere prioritarie, ferroviarie e stradali, che potranno essere commissariate con appositi dpcm da qui a fine anno. E' il compromesso raggiunto nell'ambito della discussione sul decreto Semplificazioni. La lista non compare nel testo del decreto approvato in Cdm, ma nell'allegato infrastrutture adottato insieme al Programma nazionale di riforma. Il governo avrà comunque tempo fino a dicembre per indicare i commissari delle opere.