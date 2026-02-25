Scuola, Valditara stanzia 30 milioni di euro per progetti didattici in difesa dell'ambiente
"Si tratta di un'azione di grande valore sociale, che può essere realizzata nell'ambito delle attività di educazione civica in collaborazione con enti locali, associazioni e fondazioni", ha detto il ministro
© IPA
Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato un decreto che stanzia 30 milioni di euro per la realizzazione di progetti didattici per promuovere la cura e il rispetto dei parchi e dei beni scolastici da parte degli studenti. "Si tratta di un'azione di grande valore sociale, che le scuole possono realizzare nell'ambito delle attività di educazione civica da svolgere anche in collaborazione con enti locali, associazioni e fondazioni. Inoltre, gli spazi pubblici, una volta riqualificati, potranno essere trasformati in veri e propri ambienti didattici all'aperto", ha dichiarato il ministro.
La nota sulla cura e sulla pulizia delle scuole
Il ministro ha inoltre emanato una nota per promuovere la cura e la pulizia degli ambienti scolastici, invitando i dirigenti e il personale a sensibilizzare gli alunni e a stabilire pratiche quotidiane da seguire negli istituti, in coerenza con le nuove Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica e con lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Per esempio, al termine delle lezioni, gli studenti dovranno lasciare l'aula nelle stesse condizioni in cui è stata a loro consegnata all'inizio della giornata.