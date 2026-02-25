Scuola, Valditara stanzia 30 milioni di euro per progetti didattici in difesa dell'ambiente

Il ministro ha inoltre emanato una nota per promuovere la cura e la pulizia degli ambienti scolastici, invitando i dirigenti e il personale a sensibilizzare gli alunni e a stabilire pratiche quotidiane da seguire negli istituti, in coerenza con le nuove Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica e con lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Per esempio, al termine delle lezioni, gli studenti dovranno lasciare l'aula nelle stesse condizioni in cui è stata a loro consegnata all'inizio della giornata.



"Sviluppare una cultura del rispetto verso beni della comunità" Responsabilizzare gli studenti sull'uso corretto di beni pubblici è importante per sviluppare una cultura del rispetto verso beni che sono della comunità. Vivere e studiare in ambienti didattici puliti e ordinati, prendersi cura del patrimonio della scuola è un importante esercizio di convivenza civile", ha affermato il ministro.