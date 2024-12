Scuola, Valditara: in Manovra piano per stabilizzare i docenti di sostegno

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, rispondendo a un question time al Senato, ha annunciato nuove risorse per la scuola. "Nel disegno di legge di bilancio è stato istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico con uno stanziamento di 122 milioni per il 2025, 189 milioni per il 2026 e 75 milioni di euro a partire dal 2027", ha detto Valditara specificando che "si tratta di risorse nuove da utilizzare, fra l'altro, per l'avvio di un piano importante di stabilizzazione dei docenti di sostegno". Questi fondi consentiranno "di assumere un numero di insegnanti addirittura superiore rispetto ai tagli di organico attualmente previsti".