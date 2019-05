Scuola,torna l'educazione civica come materia di studio obbligatoria

L'educazione civica potrebbe tornare materia obbligatoria in tutte le classi delle scuole elementari e medie già da settembre. E' quanto prevede un disegno di legge che oggi arriva alla Camera per il via libero definitivo. Gli insegnanti, che daranno anche i voti, parleranno non solo di Costituzione, storia della bandiera e dell'inno nazionale ma anche di educazione alla legalità.