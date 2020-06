Scuola, Salvini: Azzolina non passerebbe l'esame di Maturità

Continua il botta e risposta tra Matteo Salvini e la ministra Lucia Azzolina. "Sulla scuola dovevamo fare di più - ha detto il leader del Carroccio -. Noi come Lega stiamo affrontando questo tema dal mese di aprile. Tutta Europa ha già riaperto le scuole da maggio, dieci al massimo 15 bimbi per classe, in Italia siamo stati a parlare di plexiglass con un ministro che se facesse l'esame di maturità non lo passerebbe".