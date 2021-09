Scuola, ministro Bianchi: Green pass verrà esteso, altrimenti obbligo vaccinale

Ansa

"La ripresa della scuola è una grande sfida" ma ad aiutarla ci sarà il Green pass che sarà esteso "anche al personale esterno, come i lavoratori delle mense scolastiche o quelli che si occupano della manutenzione. Chi per lavoro entra nelle scuole deve essere soggetto alle stesse regole". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in un'intervista in cui precisa che se l'estensione non dovesse andare in porto "valuteremo l'obbligo vaccinale".