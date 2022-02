Scuola, la Lega non vota nuove norme: "Discriminano non vaccinati"

Ansa

I ministri della Lega, secondo quanto si apprende, non hanno partecipato al voto sulle nuove norme Covid su Dad e quarantene a scuola, approvate in Consiglio dei ministri. Il partito di Matteo Salvini avrebbe deciso di non votare perché queste regole "discriminano i bambini non vaccinati". Il governo ha, infatti, deciso che a partire dalle elementari gli studenti vaccinati non andranno più in Dad se a contatto con positivi.