Scuola, indetta una gara pubblica europea per tre milioni di banchi

Il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha indetto una gara pubblica europea per l'acquisto di un massimo di tre milioni di banchi per consentire la riapertura delle scuole a settembre. La gara prevede la fornitura fino a 1,5 milioni di banchi monouso tradizionali e fino a 1,5 milioni di banchi di tipo più innovativo.