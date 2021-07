Scuola, Gelmini: obiettivo del governo è garantirla in presenza

ansa

"L'obiettivo del governo è quello di garantire la scuola in presenza, su questo c'è anche un forte impegno da parte della conferenza Stato-Regioni e c'è la consapevolezza che questo è un passaggio complesso per garantire un inizio tranquillo del nuovo anno scolastico". Così il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, sottolineando di essere al lavoro "per aumentare i trasporti e mettere in campo le disposizioni per il distanziamento".