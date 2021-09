Ansa

"Nella scuola si può arrivare a una riduzione della quarantena per la positività al Covid da 7 a 5 giorni, o anche a meno". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in un'intervista televisiva, sottolineando che "non possiamo non tenere conto che oggi l'80% dei cittadini italiani è vaccinato. Sicuramente l'attuale quarantena di 7 giorni è una misura molto invasiva, si può ridurre". E sulle discoteche: "Possono riaprire, con Green pass e limiti di capienza".