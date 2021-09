Scuola, Bianchi: via le mascherine se vaccinati? Dichiarazione non è colpo di testa

Ansa

L'indicazione di poter togliere la mascherina in classe qualora tutti siano vaccinati "era stata data nel dl del 6 agosto, non è stato un colpo di testa mio: la regola è chiara, è una indicazione di marcia, nel momento in cui siamo tutti vaccinati, con estrema attenzione alla privacy". Lo afferma il ministro dell'Istruzione Bianchi, spiegando che "questo può essere un incentivo, per la comunità. E' un avviso, poi ci saranno le linee guida".