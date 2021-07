Scuola, Bianchi: per cattedre e supplenze "siamo molto avanti"

Ansa

Per l'assegnazione di cattedre e supplenze in vista del nuovo anno scolastico "siamo molto avanti": a garantirlo è il ministro della Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi. Con gli interventi decisi dal governo, spiega, "abbiamo praticamente coperto i posti vacanti" e "anticipato più di 40 giorni per le supplenze residue". Quindi, assicura, "tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto".