Scuola, Azzolina: "Nessuna ipotesi di misure restrittive"

Ansa

"Non c'è alcuna ipotesi di provvedimenti restrittivi per le scuole". Lo ha precisato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un post sui social. "Il governo - ha aggiunto - non ne ha affatto discusso. E sarebbe strano il contrario: i dati ci confermano che le scuole sono luoghi molto più sicuri di altri. L'esecutivo sta invece valutando l'utilizzo dei test rapidi anche per le scuole, come sto chiedendo da tempo".