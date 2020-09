Scuola, Azzolina: "Il concorso si farà, martedì le date" 

"Il concorso si farà: martedì escono le date in Gazzetta Ufficiale". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina. Come annunciato ai sindacati, le prove prenderanno il via da giovedì 22 ottobre per concludersi nella metà del mese di novembre. I posti a bando sono 32mila. Il Miur ha inoltre reso noto che nei prossimi giorni sarà emanato apposito protocollo finalizzato ad assicurare lo svolgimento in assoluta sicurezza delle prove.