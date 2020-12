Scuola, Azzolina: "Nel nuovo Dpcm misure per un graduale rientro in aula"

Ansa

Nel prossimo Dpcm ci saranno misure "per un graduale rientro a scuola al quale stiamo lavorando in queste ore". Lo ha garantito la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina all'incontro col Forum degli Studenti e i coordinatori regionali delle Consulte studentesche. Per il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, "le scuole superiori potrebbero riaprire a metà dicembre, ci sono discussioni in corso. Per me sarebbe meglio aprirle a gennaio".