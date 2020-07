Scuola, Azzolina: "La nomina di Arcuri è fortemente voluta"

"Piena soddisfazione per la norma inserita nel dl semplificazioni che affida nuove competenze al commissario Domenico Arcuri per supportare la riapertura delle scuole a settembre". Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, saluta la nomina, spiegando che si tratta di "una norma scritta e fortemente voluta dal mio ministero". "Permetterà di velocizzare l'iter per l'acquisto e la distribuzione degli arredi, come i banchi singoli di nuova generazione".